Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmaları kapsamında köy çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Yener Ceylan, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticilerinden oluşan heyet Celilkırı Köyü’nü ziyaret ederek, köy sakinlerinden destek istediler.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Çorum merkeze bağlı tüm köylerin altyapıdan üst yapıya tüm sorunlarına vakıf olduklarını belirten MHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, “Köylerimizin bir an önce çözüme kavuşturulması gereken sorunlarına öncelik vereceğiz. Tüm köylerimize ayırmadan ayrışmadan eşit hizmet politikası ile hizmet götürmek için çalışacağız. El ele gönül gönüle köylerimizi daha yaşanabilir bir hale getirebilmek adına gayret sarf edeceğiz” dedi.

Hem parti olarak hem de seçilmesi halinde meclis üyesi olarak köy muhtarları ile yedi yirmi dört iletişim halinde olacaklarını ifade eden Eryücel, tüm muhtar adaylarına da başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

MHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Yener Ceylan da MHP olarak kendilerine adaletli ve eşit hizmet anlayışını şiar edindiklerini belirterek, köylerin kalkınabilmesi ve köylerde ki refah seviyesinin yükselebilmesi adına çalışacaklarını söyledi.

Köylerin kalkınabilmesi için tarımın ve hayvancılığın gelişmesi bunun içinde köyleri su sorunu yaşamaması gerektiğine değinen Ceylan, “MHP olarak köylerin sulu tarıma geçmesine yardımcı olacak projelerimiz hazır. Tarım kenti olan Çorum’u hak ettiği yere hepimiz el birliğiyle taşıyacağız” diye konuştu.