AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a 15 Temmuz şehitlerini anma programına katılmadığı için gönderme yapmıştı. CHP'li Tahtasız'dan Günay'a cevap gecikmedi.

Uzun bir açıklama yaparak Günay'a fotoğraflarla cevap veren Milletvekili Tahtasız, 15 Temmuz programına görevli olması sebebiyle Ankara’da katıldığını açıkladı.

İşte Tahtasız'ın o açıklaması:

"AKP İl Başkanı Sn. Murat Günay, bu sabahki şehitleri anma etkinliğinde gözlerinin beni aradığını söylemiş!

Sayın Günay’a öncelikle şunu ifade edeyim; Partimizin TBMM'de grup yöneticisi olarak aldığım görev nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle TBMM’de düzenlenen anma etkinliklerine Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel, Grup başkanvekillerimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte katıldım. Gazi meclisimizde ki görevim üzerine Ankara’daydım.

Bu nedenle her yıl katıldığım şehitlerimizi anma törenine bu yıl katılamadım.

Sayın Günay’ın gözünden kaçtıysa sabahki anma töreninde AKP’nin Çorum Milletvekilinin de yer almadığını belirtmek isterim. Kendi milletvekilini ve diğer milletvekillerini gözü görmeyenler, benim her zaman her yerde olmama öylesine alışmışlar ki haklı olarak gözleri beni arıyor. Öyle ki kendi milletvekillerinin ve ittifak ortağı oldukları partinin milletvekilinin yokluğunu dahi hissetmemişler.

Çorum halkının da dediği gibi Çorum’un tek çalışan, sürekli halkın içinde olan milletvekilinin Mehmet Tahtasız olduğunu bildiği için diğer milletvekillerinin yokluğunu dahi anlayamamış sanırım. Haksız da sayılmaz. Çorum halkı şunu iyi biliyor ki 15 Temmuz dolayısıyla TBMM’de olmasaydım yine orada olur, şehitlerimize “içten” dua ederdim.

Varlığım ve yaptığım açıklamalarla iktidara rahatsızlık verdiğimi biliyordum ancak yokluğumla da rahatsızlık verdiğimi öğrenmiş oldum.

Dedesini Çanakkale’de yitirmiş bir şehit torunu olarak şehitlerimiz üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın, diye bir kez daha uyarıyorum. Vatan haininin mezarında anma töreni düzenleyenler ve oraya katılanlar bizi aziz şehitlerimiz üzerinden eleştirmeye kalkışmasın. Herkes kendi geçmişine baksın ve ülkemizi FETÖ’ye nasıl peşkeş çektiklerinin, darbeye nasıl sebebiyet verdiklerinin muhasebesini yapsın.

Sayın Günay’a 15 Temmuz vesilesi ile samimi bir çağrıda bulunacağım. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardım paralarının ne olduğu ile ilgili TBMM’de soru ve araştırma önergesi vereceğim. Kendi Milletvekilleri’ne bir çağrıda bulunursa bu araştırma önergesini birlikte verelim. Samimiyetini görelim.

Ayrıca Sayın Günay’ın gözleri beni arıyorsa gerek milletvekilleri gerek kendi gerekse ilçe başkanlarının uğrayamadıkları, eleştiriden çekindikleri için gidemedikleri Çorum’un ilçelerine, köylerine, yangın yerine dönmüş çarşısına, pazarına bakması yeterli.

Korumasız sokağa dahi çıkamayanların sürekli halkın içinde olan biri olarak beni görememeli normaldir.

Ancak; Sayın Günay’ın gözleri beni arıyorsa; doludan, selden zarar gören, ürününü yok pahasına tüccara satmak zorunda bırakılan çiftçilerin yanına gelmesi yeterli.

Sayın Günay beni arıyorsa söz verilmesine rağmen Çorum’un yarım kalmış yatırımlarının başına gelmesi yeterli.

Sayın Günay beni arıyorsa Çorum halkına sorması yeterli.

Sayın Günay, şehitlerimiz ve şehit kanı üzerinden siyaset yapmayı bıraksın Çorumlular’a verdikleri sözleri nasıl tutacaklarını düşünsün.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnet Çorumlu hemşehrilerime de Ankara’dan Gazi Meclis’ten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu arada 15 Temmuz Gazisi olan Çorumlu hemşehrim Turgut Aslan ile Meclis’teki törenlerde karşılaştım ve sohbet ettim. Dönemin Terörle Mücadele Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Turgut Aslan’ın, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin’in, Genel Başkan Yardımcısı Ali Yandım’ın, Teşkilat Başkanı Fatma Şahin ve Genel Sekreter Tuba Sarıgöl’ün hemşerilerimize ilettiği içten selamları da Çorum halkımıza iletiyorum."