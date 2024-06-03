İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumunda gündem dışı söz alarak köylerdeki içme suyu sorununa dikkat çeken CHP’li meclis üyesi Ümit Er, bir çok köyün su depolarında filtrasyon olmadığı için salgın hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi.

Er; “Kırsalda yaşam oranı yüzde 7’ye kadar düştü. Bunun en önemli nedenlerinden biri köylerdeki eksikliklerden kaynaklanıyor. Köylerde aradığını bulamayan halkımız şehre göç etmek zorunda kalıyor. Köylerimizde yeterince içme suyu, tarımsal sulama ve yol konusunda yeterli hizmet götürülemediği için kırsalda yaşam oranı yüzde 7’ye kadar düştü. Köylerde içmesuyu depoları çok bakımsız ve filtresiz olduğunu görüyoruz. Bu da gelecekle bir takım kaygılar oluşturuyor. Salgın hastalıklar kapımızda olabilir. Köylerimizin bir çoğunda sular kuyulardan elde ediliyor ve köylerin bir çoğunda filtrasyon yok bazı köylerde klorlama cihazları var. Bu su depolarını çok ihmal ediyoruz. Su depolarını Özel İdare yada şahıslar olarak yapılıyor ama kontrolleri yapılmıyor. 70’li yıllarda yapılan su depoları var. Köylerimizin temiz içme suyuna kavuşması için Özel İdare olarak daha çok çalışma yapmalıyız. Köylerimizin bir çoğunda sular kuyulardan elde ediliyor.” ifadelerini kullandı.