Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah kent merkezinde akşam da köylerde çalışmalarına devam eden Sinan Eryücel’e ziyaretlerinde Belediye Meclis Üyesi Adayı Selim Güloğlu, il ve merkez ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Traktörcüler Sitesi, Kamyoncular Garajı başta olmak üzere birçok esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Eryücel, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, parti politikalarından ve projelerinden bahsetti.

Eryücel şehir merkezinde sürdüğü seçim çalışmalarının ardından Bozboğa Köyü’nü ziyaret ederek, köy sakinleri ile bir araya geldi.

İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, Çorum merkeze bağlı tüm köylerin altyapıdan üst yapıya tüm sorunlarına vakıf olduklarını ifade ederek, köylerin bir an önce çözüme kavuşturulması gereken sorunlarına öncelik vereceklerini vurguladı.

Parti olarak tüm köylere ayırmadan ayrışmadan eşit hizmet politikası ile hizmet götürmek için çalışacaklarının altını çizen Eryücel, el ele gönül gönüle köyleri daha yaşanabilir hale getirebilmek adına gayret sarf edeceklerini söyledi.

Hem parti olarak hem de seçilmesi halinde meclis üyesi olarak köy muhtarları ile yedi yirmi dört iletişim halinde olacaklarını ifade eden Eryücel, tüm muhtar adaylarına da başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.