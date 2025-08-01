Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Alaca Küçükhırka Göleti'nin sözleşmesinin üzeirnden iki yıl geçmesine rağmen tamamlanamadığını hatırlatarak; 'Köylülerimiz suyla ne zaman buluşacak' dedi

Tahtasız; "142 hektar alan ve net 124 hektar alan tarım arazisi sulanacak. Sulu tarımda önemli bir nokta olacak. Köy halkımıza hayırlı uğurlu olsun" diye müjdelenen Alaca Küçükhırka göletinin sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden iki yıl geçti. Gelinen noktada Küçükhırka göleti tamamlanmadı, topraklarımız suyla buluşamadı." ifadelerini kullandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği 'göletin ne zaman tamamlanacağı ve tarım arazilerinin ne zaman suyla buluşacağı' soru önergesinin yanıtsız kaldığını belirten Tahtasız, gölet ile ilgili şunları söyledi;

"2022 yılında Devlet Su İşleri tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada; Çorum Alaca Küçükhırka Barajı'nın ihalesi yapıldığı, projeleri tamamlanan Alaca Küçükhırka Barajı’nın temelden yüksekliği 32,94 metreye ulaşırken 522 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj tamamlandığında bin 420 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceği ifade edildi. İşletmeye alman ve inşaat aşamasında olan depolama tesislerinin yanı sıra 2 baraj 2 göletin planlama ve proje çalışmaları devam ettiği belirtilen açıklamada, "600 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Perçem Barajı, 700 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca İsmailli Gölet’i, 800 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Büyükhırka Gölet’i ile 2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Sincan Barajı yükseltilmesi işi planlama aşamasında olduğu kaydedilmişti.

Alaca Küçükhırka Barajı'nın projesi ve ihalesi tamamlanmasına rağmen üzerinden 3 yıl geçti ve projenin yapımına başlanmadı. Projenin gecikme nedeni nedir? Küçükhırka Barajı ve sulama suyu projesi ne zaman hayata geçirilecek, köylülerimiz suyla ne zaman buluşacaktır? Yine DSİ’nin 2022 yılında yaptığı açıklama doğrultusunda; Alaca Perçem Barajı, Alaca İsmailli Göleti, Alaca Büyükhırka Göleti ve Alaca Sincan Barajı projeleri şu an hangi aşamadadır?

Bakanlıktan gelen yanıtta;

"09.012023 tarihinde Çorum Alaca Küçükhırka Göleti'nin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Alaca Perçem Barajı, Alaca İsmailli, Alaca Büyükhırka ve Alaca Göletlerinin planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamlanmasına müteakip yatırım programına teklif edilecektir."

Sonuç itibarıyla özellikle Küçükhırka Göleti'nin ne zaman tamamlanacağı, köylülerimizin ne zaman suyla buluşacağına ilişkin somut bir yanıt verilmemiştir.

Alacalı hemşehrilerimizin ve Çorum halkının takdirlerine sunuyorum."