Çorum Belediyesi, Osmancık Caddesi üzerindeki Özgürevler 23. Sokak ile Mahmutevler 27. Sokağın kesişim noktasında yer alan ve kontrolsüz geçişlerden kaynaklı trafik sorunlarının yaşandığı kavşakta, akıllı sinyalizasyon sistemini hayata geçiriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen “Kavşak Sinyalizasyonu Yapım Protokolü” kapsamında başlatılan çalışmalar, Çorum Belediyesi’nin koordinasyonuyla sonuç aşamasına geldi.

Akıllı sinyalizasyon sistemi ile birlikte, bölgede yaşanan sıkıntılar tamamen ortadan kalkmış olacak. Proje ile araç geçişleri daha kontrollü ve güvenli hale gelecek, kavşak üzerindeki çakışma noktalarında meydana gelen kazalar azalacak ve kavşak kapasitesi artırılarak trafik akışı daha verimli hale getirilecek.

Kurulacak akıllı sistem, gerçek zamanlı verilerle çalışacak şekilde tasarlanıyor. Sinyal faz süreleri ve koordinasyon dinamik olarak ayarlanarak, kırmızı ışıkta bekleme süreleri minimuma indirilecek. Bu sayede dur-kalk yoğunluğu azaltılacak, egzoz emisyonlarının düşürülmesiyle birlikte çevresel fayda sağlanacak.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu sistemle hem araç hem de yaya güvenliğinin artırılacağı ve şehir ulaşımına sürdürülebilir bir katkı sağlanacağı ifade edildi.