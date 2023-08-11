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AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, esnaf ve sanatkarları rahatlatacak kredilerin önümüzdeki aylarda çıkacağını söyledi.

Milletvekili Kaya beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür ve esnaf temsilcileri tarafından karşılanan Kaya, daha sonra Birlik makamına geçerek esnaf temsilcileri ile Çorumlu esnaf ve sanatkarların içinde bulunduğu son durum hakkında istişarelerde bulundu.

AK Parti iktidarının daha önce esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden bahseden Milletvekili Kaya, bu desteklerin yeni dönemde de devam edeceğinin altını çizdi. Kaya, kredi musluklarının da çok kısa zamanda açılacağının müjdesini verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, esnaf temsilcileri olarak tüm sorunlarında Milletvekili Kaya’yı bugüne kadar hep yanlarında gördüklerini ifade etti.

Milletvekili Kaya’ya yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyen Gür, Kaya’ya Ahilik hatırası olarak duvar saati hediye ederken, ayrıca esnaf ve sanatkarların talep ve sorunlarını içeren bir dosya sundu.

Ziyarette; Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kurt ile Kargı Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin de hazır bulundu.