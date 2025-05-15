Fatih Caddesi’nde 23 Nisan Ortaokulu karşısında faaliyet gösteren Kuaför Ferit, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Ferit Kelleci, randevu sistemine göre çalıştığını belirterek, “İnsanların artık zamanı kıymetli. Yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşların mağdur olmalarını istemiyorum. Onlarında işlerine geliyor, beklemeden tıraşlarını olup gidiyorlar” dedi.

Ferit Kelleci, ayrıca iyi bir Hakimiyet okuru olduğunu da sözlerine ekledi.