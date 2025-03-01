Okullu Küçük erkekler hentbolda şampiyon Mimar Sinan Ortaokulu oldu.

Altı okulun mücadele ettiği küçük erkekler hentbolda altı takım tek grupta mücadele etti.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan Beşer maç oynayan takımlardan Mimar Sinan Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazanırken Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci oldu.

Yavruturna Ortaokulu üçüncülük kupasının sahibi olurken Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Grupta son maçların ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.

Mimar Sinan Ortaokulu ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.