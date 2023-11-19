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Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aday adaylarıyla ilgili olumsuz propagandalara dikkat çekti. Paylaşımında sevenlerini de uyaran Külcü, “Benim ekibimdeki hiç kimse bel altı vurmaz, ahlaksız siyaset yapmaz , yapamaz. Yaparsa yeri bizim yanımız olamaz.” dedi.

21 Kasım Salı günü AK Parti’den Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayacak olan Muzaffer Külcü, paylaşımında seçim önünün nazik bir süreçten geçtiğini de belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili kardeşlerim çok nazik bir süreçten geçiyoruz. Bu zamanlarda adeta at izi it izine karışır/ özellikle karıştırılır. Adaylarla ilgili olumsuz kampanya materyalleri ortaya servis edilir.

Adaylık müracaatı muhtemel bir kardeşimiz için de bir video dolaştırılıyor. Kara propagandaya alet olmamak için detay yazmıyorum. Eğer bunu bir partili arkadaşımız yapıyorsa, öncelikle partiye zarar verdiğini bilmelidir. Sonra da kul hakkına girebileceğini ve belki de bir suç işlediğini düşünerek ahlaklı davranmalıdır.

Bana gönül veren, beni destekleyen bir arkadaşımız bunu beğenmiş ya da paylaşmışsa onu derhal silmesini istiyorum. Benim ekibimdeki hiç kimse bel altı vurmaz, ahlaksız siyaset yapmaz , yapamaz. Yaparsa yeri bizim yanımız olamaz.”