Çorum'un Kumçelteği Köyü'nde, muhtar Mehmet Yarış'ın katkılarıyla yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vakit namazının ardından kuraklıktan etkilenmemesi ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi.

Yağmur duasına Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Yıldırım Külcü, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Çepni Mahalle Muhtarı Ömer Şahinbaş, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar, Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan, köy halkı ve davetliler katıldı.

Program yapılan ikram ile sona erdi.