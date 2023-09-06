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Bayat'ın ve bağlı 28 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Kunduzlu Arıtma Tesisi’nin tamamlanması için 12 milyon 500 bin lira ödenek aktarıldı.

TUNA'DAN MECLİSE TEŞEKKÜR

AK Parti Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna, yüzde 85’i tamamlanan projenin bitirilmesi için gerekli olan 12 milyon 500 bin lira ödeneğin meclisteki tüm üyelerinin oybirliği ile kabul edildiğini belirterek, başta Meclis Başkanı Mehmet Bektaş olmak üzere tüm meclis üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin tamamlanması halinde ilçe merkezinin ve bağlı 28 köyün içme suyu ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Tuna, görev yaptıkları dönemlerde ilçenin birçok sorununun çözümü ve yatırımın ilçeye kazandırılması için çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.