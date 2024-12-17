Ahlatcı Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında perşembe günü Anagold Erzincanspor ile oynayacağı maçı Trabzon bölgesi hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre perşembe günü saat 17’de Erzincan’da oynanacak maçı yönetecek Furkan Aksuoğlu bundan önce bir maçını yönetti.

Aksuoğlu kırmızı siyahlı takımın 20-21 sezonunda Sancaktepe takımını evinde 1-0 yendiği maçı yönetti.

Aksuoğlu Erzuncunspor’un ise 23-24 sezonunda Karaman FK’ya 2-0 mağlup olduğu maçı yönetti.

Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını ise İstanbul’dan Mücahid Adem Çelebi ve Azem Zorlu, Maçın dördüncü hakemi de Samsun’dan Gökhan Özbulut., Maçta gözlemci olarak ise Halil İbrahim Süslü yapacak.