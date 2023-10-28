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Çorum'da Ali Turhan Güleç (Hacı Çevşenli), Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatı için 3 milyon 500 bin TL bağışta bulundu.

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi bünyesinde yapımı devam eden Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatı hayırseverlerin desteği ile yükseliyor.

Şehrin en eski ve köklü Kur’an kursunun yeni ve modern bir binaya kavuşması için İl Müftüsü Muharrem Biçer yardım çağrısını yenilemişti.

BAĞIŞI HACI ÇEVŞENLİ YAPTI

Bu çağrıya kayıtsız kalmayan hayırsever vatandaş Ali Turhan Güleç (Hacı Çevşenli), Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatı için 3 milyon 500 bin TL bağışta bulundu.

Hayırsever vatandaşa yaptığı bu anlamlı bağış dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan tarafından gönderilen “Teşekkür Belgesi” ve “Kur’an-ı Kerim” hediyesini takdim eden Müftü Biçer, şöyle dedi:

"Kur’an kursumuz için vakfımıza yapmış olduğu maddi katkılar ve gösterdiği teveccüh dolayısıyla hayırsever Hacı Çevşenli amcamıza teşekkür eder, yardımlarının Cenab-ı Hak katında makbul olmasını niyaz ederim.

ŞU ANA KADAR 35 MİLYON BAĞIŞ YAPILDI

60 milyona mâl olacak Kur’an kursumuza şu ana kadar nakdi ve ayni olmak üzere 35 milyonluk bağış yapılmış olup inşaatımızın tamamlanabilmesi için 25 milyon liraya daha ihtiyaç duyulmaktadır.” dedi.

Belge takdiminde, İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç ve TDV Çorum Şube Sorumlusu Ramazan Tarık Gökçe de hazır bulundu.