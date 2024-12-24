Kış aylarıyla birlikte kuru öksürük, baş ağrısı, ateş, halsizlik vb. hastalıklarda beraberinde geldi.

Kış hastalıkları olan bilinen rahatsızlıklar hayat kalitemizi düşürüyor. Hastalıklardan korunmak için her seferinde ilaç kullanmak zorunda değiliz. Metabolizmayı sağlam tutmak adına bitkisel karışımlarla önlem alabiliriz. Alternatif tıp ile yüzyıllardır günümüze gelen bitkiler, bağışıklıktan sindirim sistemine kadar pek çok soruna şifa oluyor. İşte her evde bulunan kuru öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik tarifi... Sıcak suya bir kaşık ekleyin ve etkisini görün.

Soğuk havalarla birlikte vücut direnci düşebiliyor. Bu sebeple de öksürük, ateş, baş ağrısı, halsizlik vb. hastalıklar beraberinde gelebiliyor. Hastalıklar sonucu hayat kalitesi düşebiliyor. Kış hastalıkları olarak bilinen rahatsızlıklara karşı önlem almak için bazı bitkisel karışımlardan yardım alabilirsiniz. İşte her evde bulunan soğanı ve sarımsağı bile unutturan doğal antibiyotik tarifi...

KEKİK İLE HASTALIKLARA KARŞI ÖNLEM

Doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden bir tanesi olan kekiğin faydaları say say bitmiyor. Yüzyıllardan beri gerek mutfaklarımızın gerekse alternatif tıbbın vazgeçilmez baharatı olan kekik adeta doğal bir antibiyotik görevi görüyor. Antioksidanlarla dolu yapısı olan kekik özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı önlem almanızı sağlar.

KEKİK FAYDALARI NELER?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan içeren kekik, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur. Doğal bir antibiyotik olan kekik, zararlı bakterilere karşı oldukça etkili olabilir.

SOLUNUM YOLLARI

Kekik bronşit, astım gibi solunum yolu hastalıklarında etkili bir rol oynar. Solunum yolu hastalıklarına karşı önlem almak için isterseniz kekik çayı hazırlayarak tüketebilir, isterseniz kekik yağını buhar ile soluyabilirsiniz.

SİNDİRİMİ DESTEKLER

Kekik mideyi rahatlatır ve sindirimi rahatlıkla gerçekleştirir. Özellikle gaz, şişkinlik veyahut hazımsızlık gibi rahatsızlıklarda etkili olan kekik, antispazmodik özellikleri sayesinde mide kramplarını önleyebilirsiniz.

DOĞAL AĞRI KESİCİ

Kekik, çay olarak tüketildiğinde baş, regl, kemik veya kas ağrılarında rahatlama sağlayabilir. Kekik ayrıca sinirleri yatıştırır ve uykusuzluk problemlerine yardımcı olur.

CİLT SAĞLIĞINA ETKİSİ

Anti-inflamatuar özellikleriyle ön plana çıkan kekik, cilt sorunlarının iyileşmesine yardımcı olabilir. Uzmanlar tarafından özellikle akne tedavilerinde önerilen kekiğin ister çayını içebilir isterseniz de yağını kullanabilirsiniz.