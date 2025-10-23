MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başta 'terörsüz Türkiye' süreci konusunda olmak üzere hemen her açıklaması Türkiye'nin gündemine yön vermeye devam ediyor. Sürecin fitilini ateşleyen Bahçeli, son günlerde ise terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan söz ederken "kurucu önder" demesiyle dikkat çekti.

İLK KEZ MART AYINDA DEMİŞTİ

Bahçeli ilk olarak 10 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada DEM Parti'ye seslenirken "PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar" demişti.

"KURUCU ÖNDERİN AÇIKLAMASI BİZE GÖRE ESAS"

Daha sonra birkaç kez "kurucu önder" ifadesini kullanan Bahçeli son olarak geçtiğimiz hafta partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı şu açıklamayla gündem olmuştu:

"27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan, akıllı insan demektir."

BAHÇELİ NEDEN "KURUCU ÖNDER" DİYOR?

Bu ifadeyi kullanmasının perde arkasını açıklayan Bahçeli, gazeteci Can Özçelik'e verdiği demeçte "terörsüz Türkiye"yi “İki nokta arasında düz bir çizgi” olarak tanımladı ve sürece ilişkin şöyle bir değerlendirmede bulundu:

'DÜZ ÇİZGİ' BENZETMESİ

“Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak.”