AK Parti Tanıtım Medya Ekibi, birtakım ziyaretlerde bulundu.

Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen ve ekibi Tuncay Yalçınkaya, İdris Keskin, Samet Gayı’dan oluşan heyet Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pilgir, Kaleli Vakfı Müdürü İsmail Tuncel, Tuzcular Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuzcu ve Anitta Otel CEO’su Selahattin Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, ekibiyle saha çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Kurumlarımızla esnafımızla partimiz arasında köprü olmak istiyoruz” dedi.