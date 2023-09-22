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Çorum'da kuşburnu toplamak için dağlık bölgeye giden ve tellere takılan yaşlı adam ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre Sıklık bölgesine kuşburnu toplamak için evden için 77 yaşındaki Halil E., topladığı kuşburnu ile evine dönerken tellere takıldı. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları ise haber polis ekiplerine haber verdi.

AFAD, İHH arama-kurtarma ve polis ekipleri Halil E.'yi aramak için çalışma başlatırken, yaşlı adam sıklık bölgesinden tesadüfen geçen bir kişinin ihbarı ile kurtarıldı.

Tellerin üzerinden geçmeye çalışırken yara alan yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.