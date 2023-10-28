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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum Vefaspor As Başkanı Adem Özişçi, Kütükçüoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz ve Başkan Yardımcıları Osman Mengüç, Emrah Kılıçarslan ve Çetin Mengüç’ü ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Vefaspor As Başkanı Adem Özişçi Kütükçüoğlu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine Vefaspor forması hediye etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da ilimizde amatör spor faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Kütükçüoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz, sporun önemini bildiklerini gençlere ulaşmanın bu dönemde en kolay yolunun spor kulüplerinden geçtiğini amatör spor kulüplerinin yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

Çorum'da çocuklara ulaşabilmek ve sokaklardaki tehlikeden uzak tutabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Gürbüz, ziyaretlerinden dolayı ASKF heyetine teşekkür etti.