Meteoroloji Çorum'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde güneyli (Lodos) yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren; Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74

km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, Ağaç ve direk devrilmesi, Çatı uçması, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtına uyarısının 21 Kasım 2024 Perşembe günü sabah saatlerinden başlayarak geceye kadar devam etmesi tahmin ediliyor.