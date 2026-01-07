Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile tüm altınlar 'bandrollü' şekilde satışa sunulacak. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcular, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacak. Ödemeler yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirilecek.

ALTINDA NAKİT DÖNEMİ TARİHE GÖMÜLÜYOR

Son dönemde adeta patlama yaşanan sahte altına yönelik yeni adım geliyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altında sahteciliğin önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından önümüzdeki nisan ayında Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin (KMTS) devreye alınacağını söyledi.

SAHTECİLİĞE KARŞI BANDROLLÜ TAKİP SİSTEMİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Yakın, altının artık bandrolle üretilip sertifikalandırılacağını anlattı. Burak Yakın, “Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak” dedi. KMTS’nin devreye alınması ile kayıt dışılığın önemli ölçüde önleneceğini belirten Yakın, “Sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız’’ dedi.

KONUT ALIMINDA ALTIN BEYANI ŞARTI

Yeni düzenlemeyle, bankadaki altın birikimiyle konut almak isteyenlerin altının beyan belgesini ibraz etmesi gerekecek; belge yoksa banka işlemi yapmayacak.

KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte nisan ayından sonra kuyumcular, altın satışında nakit para kabul edemeyecek. Sözcü'nün aktardığına göre, tüm altınların bandrollü olarak kayıt altına alınacağı sistemde ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı ve IBAN'a para transferi üzerinden gerçekleştirilecek.

KAYNAK: EKONOMİM