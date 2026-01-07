Kargı İlçe Emniyet Amirliği, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan bilgilendirmede, dolandırıcılık suçunun bir kişiyi çeşitli hilelerle aldatarak kendisine ya da başkasına menfaat sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kasıtlı eylemler olduğu belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcılık suçunun türlerine göre farklılık gösterdiği, ülke genelinde en yaygın karşılaşılan yöntemin ise “iletişim yoluyla dolandırıcılık” olduğu ifade edildi.

Telefon yoluyla gerçekleştirilen bu dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkânları kullanarak mağdurları aradıkları ve kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttıkları aktarıldı.

Dolandırıcıların, gerçek dışı vaatler ve kurgu senaryolarla vatandaşların iyi niyetini ve yardımseverlik duygularını istismar ettikleri belirtilirken; aradıkları kişilere FETÖ/PDY terör örgütüne adlarının karıştığı, banka hesaplarının boşaltılacağı, telefon hatlarının suç örgütlerince kullanıldığı ya da bir olayda isimlerinin geçtiği gibi iddialarda bulundukları kaydedildi. Ayrıca hesaplarındaki paraların devlet güvencesi altına alınacağı, gizli operasyon yürütüldüğü ve altın ile ziynet eşyalarının belirtilen yerlere bırakılması gerektiği gibi senaryolarla korku ve panik oluşturdukları vurgulandı.

Bilgilendirmede, dolandırıcıların çeşitli bilgisayar programları kullanarak vatandaşların telefon ekranında polis tarafından aranıyormuş izlenimi oluşturdukları, sahte ihbarlarla polis ekiplerini vatandaşların ikamet bölgelerine yönlendirdikleri ve bu yolla senaryolarını inandırıcı hale getirdikleri ifade edildi. Daha sonraki aşamalarda ise verilen hesap numaralarına para havalesi yapılmasının ya da para ve altınların çöp kutuları, park veya sokaklara bırakılmasının istendiği aktarıldı.

Ayrıca “hediye kazandınız” ya da “çekiliş kazandınız” şeklinde gönderilen SMS’lerle vergi veya kargo ücreti adı altında para talep edildiği, sağlık veya hayat sigortası yenileme bahanesiyle de dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği, telefon yoluyla dolandırıcılığın mağduru olunmaması için polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin vatandaşlardan elden para, ziynet eşyası ya da havale-EFT talep etmeyeceğini vurguladı. Kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtıp para yatırılmasını ya da bir yere para ve altın bırakılmasını isteyen kişilere kesinlikle inanılmaması istendi.

Açıklamada, telefon görüşmeleri sırasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku ile panik yaratmaya yönelik senaryolara itibar edilmemesi, SMS ile gönderilen numaraların aranmaması ve kimlik ile kredi kartı bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği ifade edildi. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ise vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattı’nı aramaları ya da en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri istendi.

(Haber Merkezi)