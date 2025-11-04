İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, köy ziyaretleri kapsamında Kuzuahlat Köyü’ne giderek muhtar ve kurum müdürleriyle bir araya geldi, ardından Kuzuahlat Yaylası’nda bisiklet turuna katıldı.

Çorum'un İskilip İlçe Kaymakamı Ramazan Polat köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu hafta ise ilçenin son köyü olan Kuzuahlat Köyü'nü zitaret etti.

Burada Köy Muhtarı Mustafa Çakır ve kurum müdürleri ile kahvaltı eden Kaymakan Ramazan Polat, daha sonra Kuzuahlat Yaylası'na bisiklet turu düzenledi. Kaymakam Polat, doğa severlerin kamp düzenlediği, yeşilin farklı tonlarının olduğu, sonbaharın tüm güzelliklerini yaylada gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirdi.

Köy muhtarına teşekkür eden Polat, ziyaretlerinin devam edeceğini. vatandaşların her zaman yanında olduğunu kaydetti.