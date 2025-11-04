Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’a cevap veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, inşaat projelerinde usulsüzlük yapanlarla ilgili tüm belgelerin mahkemeye verildiğini söyledi.

Belediye personelinin zimmetine para geçirdiği olay üzerine pazara gitmediğini savunan Aşgın, o gün Mahzuni Şerif Parkı’nı ziyaret ettiğini ifade ederek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sadece Tiktok çekmiyoruz biz. Diğer sosyal medya hesapları da var. Bunlarla ilgili de güzel çalışmalarımız var. Şehrin tanıtımına da bu konuda büyük katkı veriyoruz. Pazarcıların tamamını aynı kefeye koymak, olumsuz kanaat belirtmek doğru değildir. Büyük çoğunluğu helal rızık peşinde. Uyarı olmadan ceza yazmıyoruz. 4 pazarcıya kapatma cezası verdik 1 yılda. Arkadaşlar şahittir, ben o gün pazara gitmedim. Mahzuni Şerif Parkı’na gittim. Senden de daha çok gidiyorum. Zimmet gündem olmuşta ben pazara gitmişim. Allah şahit öyle bir şey yok. 50 tane şahit gösteririm. Mafya ifadesi keşke geçmeseydi. Oradaki sinirle söyledik. Keşke söylenmeseydi. Haksızlığa uğrayan her vatandaşımızın yanına olacağım.

Müteahhitlerle ilgili konu mahkemeye intikal etmiştir. Bütün bilgi ve belgeler mahkemeye verilmiştir. Bizim kendi personelimiz ile ilgili sayın Valimiz muhakeme kararını onaylamıştır. Oda yargıda hesap verecektir. Mahkemede olan bir olayla ilgili her gün konuşma yapmaya gerek yok. Bu konuda ihtimali, suiistimali, yanlış bir işi olan var ise gereği mutlaka yapılır.”