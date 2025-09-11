KYK yurt başvuru sonuçları son dakika açıklandı.

Yurt başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.

KYK yurt sonucu sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama” yazarak sonuç ekranına gidebilecek. Tahhütname onayı ise 13 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Tahhütname onay işlemleri 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.



“KYK yurt sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapacak.



Sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama “ yazarak adaylar sorgulama ekranına gidebilir. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

YEDEK ADAYLAR SIRA BEKLEYECEK

KYK yurt başvuru sonuçları ilan edildikten sonra kayıt dönemi başlayacak. Belirlenen takvimde kayıt yaptırmayan adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacak. Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonucu sorgulama adresini takip edecek.