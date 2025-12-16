Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gönülleri ısıtmaya yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Yüreklere dokunan bir kampanyaya daha imza atan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteğinde bulundu.

Soğuk kış günlerinde montsuz ve botsuz çocuk kalmasın diye ‘Bir mont, bir bot, bit umut minik yürekleri ısıtmaya yeter’ sloganıyla başlattıkları kampanyada kısa sürede ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve montlarını ulaştıran Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tespit ettikleri 300 ihtiyaç sahibi çocuğun mutluluğuna ortak oldu.

Dernek üyeleri ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen faaliyette önceden tespit edilen her yaş grubundan çocukların mont ve bot ihtiyaçları büyük bir titizlikle hazırlanarak teslim edildi.

Kampanya hakkında bilgi veren Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

‘Bir mont, bir bot, bit umut minik yürekleri ısıtmaya yeter’ sloganıyla başlattıkları kampanyada 300 ihtiyaç sahibi çocuğa bot ve mont temin edildiğinden bahseden Avcı, ‘Kısa sürede dernek üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği kampanyamızla 300 ihtiyaç sahibi çocuğumuzun yüreğine dokunup mutluluklarına ortak olduk.” dedi. Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak ihtiyaç sahibi ailelerin gıda başta olmak üzere, giyim, kırtasiye malzemeleri gibi ana ihtiyaç kalemlerinde yüklerini hafifletmeye çalıştıklarının da altını çizen Avcı, son olarak kampanyanın sağlıklı ve kısa zamanda büyük mesafe kat etmesinde gece gündüz demeden maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen tüm dernek üyelerine, gönüllülerine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

