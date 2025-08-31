Çorum’un Laçin ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Laçin Kaymakamı Armağan Önal, Belediye Başkanı Mustafa Toydemir ve ilçe kurum amirleri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından, tören sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları ve şehitler rahmetle anıldı; gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edildi.