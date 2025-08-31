30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenlendi.

Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Hezer, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür ile birlikte, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; Kaymakamlık ve Belediye çelenkleri anıta sunuldu.Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sona erdi.

Atatürk Anıtı’ndaki programın ardından Kaymakam Furkan Duman, Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etti.