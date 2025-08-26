Çorum'da lastiği patlayan Özel İdare kamyonu kavşakta otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza bugün akşam saatlerinde Bayat Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Bayat'tan Çorum'a doğru gelen Özel İdare'ye ait kamyon lastiğinin patlaması sonucu Bayat'a doğru giden otomobil ile kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savruldu.
Hurdaya önen araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşlar kazayı gördükten sonra hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Araçtaki yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muhabir: Fatih Battar