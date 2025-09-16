Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye) Çorum İl Temsilciliği, Dünya Temizlik Gününe özel bir etkinlik düzenleyecek.

Atçalı Ormanı mevkiinde 20 Eylül Cumartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğe tüm gönüllüler davet edildi.

Let's Do It Türkiye Çorum İl Temsilcisi Eda Nur Çakal, etkinlikleri hakkında yaptığı açıklamada gönüllülere seslenerek, “Değerli gönüllülerimiz; hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu cumartesi hep birlikte Türkiye’yi temizleyecek ve çöp körlüğünü yenmek adına farkındalık oluşturacağız. Yapacağınız çalışmalar başta yaşadığınız şehirde olmak üzere önce Türkiye’de sonra dünya genelinde önemli etkiye imza atacaktır.

Sizlerde önce şehrimiz sonra dünyamız için bir adam atmak istiyorsanız bize katılın.

20 Eylül Cumartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında Atçalı Ormanı mevkiinde gerçekleştireceğimiz etkinlikte atıkları toplayıp çevre temizliği yapacağız. Etkinliğimize katılmak isteyen gönüllülerin 0506 026 7195 nolu iletişim numarasına mesaj atamalarını rica ediyoruz. 20 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’da Devlet Tiyatro Salonu önünde toplanıp Atçalı Ormanına hareket edeceğiz” dedi.

LET’S DO IT TÜRKİYE

Haydi Yapalım Derneği (Let’s Do It Türkiye) Türkiye’deki yanlış yönetilen atıklara ve çevresel sorunlara karşı farkındalık yaratmayı ve çözüm üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve zengin biyolojik çeşitliliğini koruma misyonuyla, toplumun her kesimini bir araya getiren taban odaklı bir hareket olan Haydi Yapalım Derneği küresel çevre hareketi Let’s Do It World’ün bir parçası olarak Dünya Temizlik Günü’nün de Ulusal Koordinatörü.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket eden dernek, sorumlu tüketimi teşvik ederken, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlü işbirlikleri kurmayı hedefliyor. Dünya Temizlik Günü gibi uluslararası kampanyaların Türkiye ayağını koordine eden dernek, binlerce insanı temiz bir çevre için harekete geçiriyor ve geleceğe daha sağlıklı bir dünya bırakma hedefini destekliyor.