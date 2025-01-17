Çorum Belediyespor güreş antrenörü Levent Kaleli Serbest Güreş A milli takımın teknik heyetinde bu yılda görev yapmaya devam edecek.

Aynı zamanda Çorum Güreş İl Temsilcisi olarak görev yapan Levent Kaleli önceki dönem milli takımın teknik heyetinde de görev yapıyordu.

Yeni Güreş Federasyonu Yönetimi A milli takımın Teknik Heyetini açıkladı.

Buna göre serbest güreş takımınının teknik direktörlüğe İshak Irbaıkhanov getirilirken antrenör olarak ise Levent Kaleli, Tevfik Keleş, Batuhan Demirçin ve Servet Coşkun görev yapacak.

Levent Kaleli dört yıldır sürdürdüğü milli takım antrenörlüğünü önümüzdeki dört yıl daha yapacağını belirterek kendisini bu göreve layık gören Federasyon Başkanı Taha Akgül ve yönetimine teşekkür etti