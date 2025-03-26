AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, İstanbul Saraçhane’de gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi ve ailesine yönelik yapılan hakaretler üzerine açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi ve ailesine yönelik yapılan sözlü saldırıya tepki gösteren Oğuzhan Kaya, “Liderimizin yakınlarına yapılan bu terbiyesizce tutum cezasız kalmayacaktır” dedi.

Milletvekili Kaya, yaptığı açıklamada; “Dünya’nın gözünün içine baktığı lider, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, AK Parti’mizin kurucu Genel Başkanı, mazlum coğrafyaların umudu, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, muhterem anneleri rahmetli Tenzile Erdoğan annemize, Erdoğan ailesine, örfümüze ve inancımıza yönelik sarf edilen hayâsız, edepsiz ve insanlık dışı küfre varan sloganları en sert şekilde lanetliyorum. Ben anamın ayaklarını öperdim diyen liderimize yapılan bu terbiyesizlik asla cezasız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.