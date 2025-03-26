Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çorum'un Sungurlu ilçesine yapılan TOKİ konutlarının temeli atıldı.
Proje kapsamında 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak.
26 Eylül 2024’te ihalesi yapılan projenin inşaatını üstlenen Surkent Mimarlık, Manastır Tepesi altına yapılan konutların temelini atarak, çalışmaları hızlandırdı.
Projenin inşaatının yılsonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
Editör: Çorum Hakimiyet