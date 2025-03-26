Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çorum'un Sungurlu ilçesine yapılan TOKİ konutlarının temeli atıldı.

Proje kapsamında  364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak. 

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26 Eylül 2024’te ihalesi yapılan projenin inşaatını üstlenen Surkent Mimarlık, Manastır Tepesi altına yapılan konutların temelini atarak, çalışmaları hızlandırdı.

Projenin inşaatının yılsonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Editör: Çorum Hakimiyet