Alaca ilçe tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil etme hakkı kazanan Alacagücüspor’da tehlike büyük. Kulüp Başkanı Kadir Bayat yaptıkları ziyaretlerden destek bulamadıklarını ve on gün içinde bu ilgisizliğin devam etmesi halinde lige katılmayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezon kurdukları takımla tarihi bir başarı elde ederek iki yıldı iki şampiyonluk ve ardından da baraj maçını kazanarak Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazanan ilk Alaca takımı olduklarını belirten Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat ‘Geçen sezon evimin ailemin nafakasından yaklaşık 3 milyon liraya yakın para harcadım ve ilçeme büyük bir mutluluk ve gurur yaşattım.

Ancak bu mutluluk ve sevinç yeni sezon için destek ziyaretlerinde yerini hüzne üzüntüye ve hayal kırıklığına bıraktı. Yaklaşık 1,5 aydır gerek ilçede Kaymakamlık, Belediye, iş adamları gerekse Alaca dışındaki Alacalı sanayici ve iş adamlarını ziyaret ettik forma hediye ettik ve destek istedik.

Herkes başarımızdan dolayı bizleri tebrik etti gurur duyduklarını söylediler ancak kimse maddi destek konusunda söz vermedi. Biz Alaca ilçemizi ilk kez böylesine bir ligde temsil edeceğiz 15 günde bir ilçemizi takımlar taraftarlar gelecek ancak bunun kıymetini bilen yok.

Benim gücüm belli bu noktaya kadar getirdim ancak bu saatten sonra götürmeye ne gücüm hem de imkanım var. Önümüzde 10 günlük bir süre var ve biz bu süre içinde beklediğimiz desteği bulamadığımız takdirde lige katılamayacağımızı Futbol Federasyonu’na dilekçe ile bildireceğiz. Bu benim veya yönetimimin değil Alacamızın ayıbı olacaktır’ dedi.