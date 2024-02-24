1. Amatör Küme’de ligin şampiyonu ve düşecek takımı belirleyecek kritik maç ilimiz B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın Kargıserispor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maı Ahmet Ecevit görev yapacak.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya bugün oynanacak U 16 Final Grubu ve 1. Amatör Küme son hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

U 16 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor- HE Kültürspor: Serhat Doğan, Hatice Yıldırım, Atahan Demir. Çorum anadolu FK - Hattuşaspor: Ramazan Boyraz, Sefa Kabak, Bahar Çakıcı.

1. AMATÖR KÜME: Gülabibeyspor-HE Kültürspor; İsmail Sırma, Emrecan Arslan, Fatih Koçak. Kargıserispor- Mimar Sinanspor: Ahmet Ecevit. Uğur Koçak, Erdal Uncuer. Alaca Belediyespor- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Ebubekir Kılcı, Mertcan Öğreten. İskilipgücüspor- Ulukavakspor: Abdullah Enes Gökgüney, Ömür Soytemiz, Özkan Dağ.