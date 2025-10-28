Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışına Togg'un özel tasarımıyla katıldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ile ilk Yeni Altay tanklarının teslimat törenine katıldı. Törene gelişi sırasında Togg'un limuzin versiyonu ile görüntülenen Erdoğan, özel tasarımlı araçla adeta ilgi odağı oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bu versiyonu ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Erdoğan'ın törene girişinde çekilen görüntülerde, Togg'un uzatılmış gövdeye sahip özel versiyonu dikkat çekti. Araçta, bazı bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı.

FABRİKADAKİ MİSAFİR TURLARI İÇİN YAPILDI

Togg yetkililerinden alınan bilgiye göre uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı.

4 SIRA KOLTUĞU VAR

Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modelinde 4 sıra koltuk bulunuyor. Yanlarında kapı bulunmayan Togg uzunluğu ile dikkat çekerken açık mavi renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarına sahip. Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor.