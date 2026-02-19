Çorum 'un Alaca ilçesindeki Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayını ilahi ve manilerle karşıladı.

İlçede ramazan ayının gelişi dolayısıyla "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan" programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliği, okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Neşet Anbar tarafından hazırlandı.

Program kapsamında öğrenciler, yöresel kıyafetler giyerek okul koridorlarında def çalıp ilahiler söyledi, mani atışmaları yaptı. Ramazan panoları ve Türk bayraklarıyla süslenen okulda öğrenciler, ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan gösteriler sundu.

Anbar, AA muhabirine, çocukların okul kıyafetlerini değiştirerek nostaljik bir çalışma yapmaya çalıştıklarını ve ilahiler eşliğinde etkinliği süslediklerini anlattı.

Gençlere bir mesaj vermek istediklerini belirten Anbar, "Gençliğin geçmişinden kopmadan örf ve adetlerini dini kurallarına uygun olarak yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Nisanur Aka da ramazan ayının kendisi için kıymetli olduğunu, ailesiyle zaman geçirme fırsatı verdiğini dile getirerek, "Bugün okulda geleneksel kıyafetlerimizle mani atışmaları yaptık. Aynı zamanda def çaldım. Bu beni hem mutlu etti hem de güzel bir etkinlik oldu. İlk defa olduğu için heycanlandım bazen takıldığım yerler oldu ama yine de toparlayabildim." diye konuştu.

Öğrencilerden Melike Özkan ise yaklaşık üç haftadır hazırlandıklarını vurgulayarak, "Def çalma rolünü üstlendim. Çok heyecanlıydı, çok güzel bir ortam vardı. Neşe saçıyordu. Bu geleneği sürdürmekte çok hoştu." ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Murat Arslan, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.