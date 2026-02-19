Çorum 'da, UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan "Çiğdem Aşı" etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet, Kocatepe, Başöğretmen ve Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Çorum lu Obası’nda bir araya geldi. Programda çiğdem aşı pişirildi, geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Çiğdem Aşı" geleneğinin kökeninin Hititlere dayandığını bildirdi.

Bu geleneğin korunması gerektiğini belirten Aşgın, "Geleneklerimiz de çiçek gibidir. İlgilenmezsek kurur. Bu tür etkinlikleri binlerce kilometre asfalt dökmek, altyapıya yaptığımız yatırımlar kadar önemli görüyoruz. Asfalt bir gün bozulur, kanallar tıkanır ancak yaşatılan gelenekler nesilden nesile aktarılır." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan emekli öğretmen ve metal sanatçısı Hasan Tuluk ise hazırladığı proje kapsamında Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından dua ve maniler eşliğinde hazırlanan çiğdem aşı öğrencilere ikram edildi.