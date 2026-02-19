Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Halil İbrahim Aygül'ün isminin yaşatılacağı sosyal tesis, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Alaca Belediyesi, Şehit Halil İbrahim Aygül’ün adının yaşatılacağı sosyal tesisi hizmete açtı. Tesisin açılışı, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından dualarla gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak Şehit Halil İbrahim Aygül’ün annesi Zeynep Aygül’e plaket ve çiçek takdim etti.

Törende konuşan Başkan Arslan, Şehit Halil İbrahim Aygül'ün adının yaşatılacağı tesisin ilçe halkına sosyal bir alan olarak hizmet vereceğini söyledi.

Açılış törenine Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Cumhuriyet Savcısı Burak Köş, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.