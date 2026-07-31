Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu.

AA’nın haberine göre, dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 gösterge yer aldı.

Buna göre, göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3 bin üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu.

Türkiye'den 500-1000 arasında 13 üniversite listeye girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585'inci olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu.

Öte yandan Hitit Üniversitesi de URAP Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda makale sayısı, atıf oranı, bilimsel doküman ve uluslararası iş birliği kategorilerinde yapılan değerlendirmede 2604’üncü yer aldı.