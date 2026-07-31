İskilip'e bağlı Çukurköy'de yerleşim alanı içerisinden geçen açık kanal, çevre sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle yağışların ardından yağmur ve yüzey sularının taşıdığı çamur ile çeşitli atıkların kanalda biriktiğini, bunun da kötü koku ve çevre kirliliğine yol açtığını ifade ediyor.

Köy sakinleri, yaz aylarında kanal çevresinde sinek ve haşere yoğunluğunun arttığını, oluşan olumsuz koşulların günlük yaşamı etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle kanalın açık halde bırakılmaması, boru sistemi içerisine alınarak üzerinin kapatılması yönünde talepte bulunuyor.

KALICI ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Vatandaşlar, sorunun daha önce de ilgili kurumlara iletildiğini ancak bugüne kadar beklentileri karşılayacak kalıcı bir uygulamanın hayata geçirilmediğini dile getiriyor. Kanalın kapalı sisteme dönüştürülmesinin hem çevre temizliği hem de halk sağlığının korunması açısından önemli bir adım olacağını ifade ediyorlar.

Paylaşılan görüntülerde kanal içerisinde çamur ve çeşitli birikintilerin yer aldığı görülürken, bölge sakinleri bu durumun özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturabileceğini söylüyor.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR

Uzmanlar, düzenli bakım yapılmayan ve durgun su oluşan açık kanalların sinek ve haşere oluşumunu artırabileceğini, kötü kokuya neden olabileceğini ve çevre hijyenini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle benzer alanlarda bakım ve altyapı çalışmalarının aksatılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

ÇUKURKÖY DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Çukurköy, geçmiş yıllarda etkili yağışların ardından yaşanan taşkın ve sel olaylarıyla da gündeme gelmişti. Bölgede yağışlara bağlı su baskınlarının zaman zaman yaşandığı, bu nedenle altyapı çalışmalarının önemini koruduğu biliniyor.

YETKİLİLERE İNCELEME ÇAĞRISI

Köy sakinleri, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla başta İl Özel İdaresi, İskilip Kaymakamlığı ve ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını, açık kanal sorununa kalıcı çözüm üretilmesini talep ediyor.