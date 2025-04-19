Çorum-Merzifon yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Merzifon’dan Çorum istikametine giden ve üzerinde lüks otomobil yüklü olan oto kurtarıcı seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kaza nedeniyle Çorum istikametine trafik bir süre durdu.

Yapılan çalışmanın ardından trafik kontrollü olarak verildi.

Kazada yaralanan oto kurtarıcının sürücüsü Mesut U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekipleri tarafından Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.