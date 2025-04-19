Çorum merkez Büyükdivan köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Pervin Uysal, genç yaşta hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Satılmış ve Hüsniye Uysal’ın kızları, Berin ve Zerrin’in kardeşleri Pervin Uysal (44) hayatını kaybetti.

Ankara’da Maliye Bakanlığı'nda memur olarak görev yapan Pervin Uysal’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi bugün saat 13:00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfından alınarak Büyükdivan Köyü Mezarlığında toprağa verildi.