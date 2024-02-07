Ahlatcı Çorum FK futbolcuları Gençlerbirliği maçı dönüşü kaza yaparak ayağı kırılan kırmızı siyahlı takım taraftarı Ferdi Bahçıvan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve forma hediye ettiler.

Pazar günü oynanan Gençlerbirliği maçı için Bayat’tan Ankara’ya giden ve takıma destek veren Ferdi Bahçıvan maçın ardından dönüşte kaza yaptı ve ayağı kırıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi’nde tedavisi devam eden taraftarı öğrenen Başkan Oğuzhan Yalçın’ın talimatı ile kaptan Ferhat Yazgan ve futbolcular Ozan Sol, Kerem Kalafat ile Eren Aydın kendisini ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında kaptan Ferhat Yazgat taraftara geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Ferdi Bahçıvan ise ziyaretten duyduğu memmuniyeti dile getirerek Başkan Oğuzhan Yalçın ve futbolculara çok teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Ferdi Bahçıvan’a tüm futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.