Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor arasında dün akşam oynanan maç öncesi iki takım taraftarları yine dostluk gösterisinde bulundular.

Maçta takımlarını desteklemek için Çorum’a gelen Kocaelispor taraftarları Kırmızı Şimşekler Çay Ocağını ziyaret ederek burda Tribün Lideri Hüseyin Nalcı ile sohbet ettiler ve hasret giderdiler.

İki kulüp arasındaki dostluk köprüleri çok öncelerde atıldı.

Taraftarların birbirleri ile dostluğu Türkiye’de örnek olacak türden. Kırmızı Şimşekler Tribün Lideri Hüseyin Nalcı her maçta olduğu gibi bu maçtada Kocaelispor ile sahada mücadele tribünde dostluk gösterisi yapacaklarını belirterek misafirlere ‘Hoş geldiniz’ dedi.