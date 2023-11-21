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1. Amatör Küme’de haftanın zorlu maçı sonrasında gerilim yaşandı. Maç boyunca saha içinde yaşanan gerilim hakemin bitiş düdüğü ile birlikte bir tarafta sevinç diğer tarafta hüzün yaşattı.

İki takım futbolcularının büyük bölümü birbirlerini tebrik ederek soyunma odasına giderken iki futbolcu arasında başlayan ağız tartışmasının ardından birbir üzerlerine yürümesi ile büyüdü. Bu olaya diğer futbolcularında katılması ile büyüdü.

İki takım oyuncuları arasındaki bu gerilime kenar yönetimler ve sağ duyulu futbolcuların araya girmesi ile olaylar büyümeden önlendi ve iki takım kendi soyunma odalarına gitti.