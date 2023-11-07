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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği İl Temsilciliği’nin ortak protokolüyle, madde bağımlılığı konusunda seminer verildi. Seminerde konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu, madde bağımlılığı konusunda toplum olarak topyekûn bir mücadele içinde olup, riskleri ortadan kaldıracak çalışmaların ivedilikle yerine getirilmesinin, öğretmenlerin ve özellikle ailelerin bilinçlendirilmesinin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü binasında verilen seminere Seminere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutçu, Türk PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir ve yönetim kurulu, psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu, konuşmasında madde bağımlılığın tedavisinin oldukça zor olduğunu, bağımlıların tedavi edildikten sonra dahi onu bağımlılığa sürükleyen ortamlarla tekrar başbaşa kalması durumunda, bağımlılığın çok hızlı bir biçimde tekrar nüksedeceğini ve tedavi öncesi sürece tekrar dönüleceğini belirtti.

Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu, bu sebeple risklerin ortadan kaldırılması, bağımlıların sosyoekonomik anlamda, psikolojik anlamda desteklenmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, devletin bağımlıların omuzlarından elini hiç çekmemesi ve maddi ve manevi sürekli desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Avşaroğlu, ‘Bir defadan çok şey olur’ cümlesini vurgulayarak hiç denememenin, özellikle madde bağımlılığında hayati öneme sahip olduğunu da ifade etti.

Toplum olarak topyekûn bir mücadele içinde olup, riskleri ortadan kaldıracak çalışmaların ivedilikle yerine getirilmesinin, öğretmenlerin ve özellikle ailelerin bilinçlendirilmesinin olmazsa olmaz olduğunu da sözlerine ekleyen Avşaroğlu, “Çocuklarını bağımlılıklardan korumak isteyen aileler, çocuğun en çok 0-6 yaş dönemine dikkat etsinler, zira insan kişiliğinin temelleri bu dönemde atılır. Bu dönemde onun ihtiyaçlarını anlayın, yerinde ve zamanında karşılayın, sevgi ve ilginizi mutlaka gösterip onunla oyunlar oynayın. İlgilerinin farkında olup destekleyin, onun dünyasına girip onunla yaşına göre mutlaka bir şeyler paylaşın, aranızdaki bağı sevgiyle güçlendirin. Ve her şeyden önce ona doğru örnek olun. Ancak bu şekilde kendine güvenen, değer veren, sorunlarını sağlıklı yollarla çözen güçlü ve mutlu çocuklar yetiştirebilirsiniz. Böylesi bir çocuk da kendini koruyacaktır” diye konuştu.