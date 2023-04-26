Çorum 'un Mecitözü ilçesinde düğün töreninde başına mermi isabet eden bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alancık köyünde 22 Nisan'da yapılan düğün töreninde Ozan Özşahin'in (36), başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, köy muhtarı Timuçin Ç. (36) ile Hamza Ç, Hüseyin Ç, Zehra Ç, Celal Ş. ve Arda K. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Timuçin Ç, Hamza Ç, Celal Ş. ve Arda K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Zehra Ç. ve Hüseyin Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düğünde yaralanan Özşahin, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. (A.A)