Eski futbol hakemi Mahmut Selçok Alaca’da yaşadığı saldırı sonrasında burnundan başarılı bir operasyon geçirdi.

1. Amatör Küme’de geçen sezon 9 Ocak’ta Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlikspor takımları arasındaki maçın son dakikasında verilen penaltı kararı sonrası taraftarların sahaya girerek hakemlere saldırması üzerine maçın orta hakemi Mahmut Selçok’un burnu kırılmıştı.

Bu saldırı sonrasında hakemliği bırakan Mahmut Selçok dün Pursaklar A Life Ankara Hastanesi’nde Opr. Dr. Yaşar Barut tarafından 6,5 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi.

Burnunun farklı yerlerinde altı kırık tesbit edilen Mahmut Selçok başarılı operasyonun ardından tedavi süreci evde devam edecek.