Mahmutevler 6. Sokak’taki yol çalışmasının yarıda bırakıldığına ilişkin haberlere istinaden, Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Çorum Belediyesi olarak şehir genelinde yürüttüğümüz tüm yol açma, yeni asfalt ve asfalt yenileme çalışmalarında yalnızca bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ediyoruz. Kalıcı, uzun ömürlü ve sağlam yollar inşa edebilmek için, asfalt serimi öncesinde altyapı yenileme işlemlerini öncelikli olarak tamamlıyoruz.

Bu kapsamda Mahmutevler 6. Sokak’ta yürütülen çalışma da aynı anlayışla sürdürülmektedir. Ekiplerimiz tarafından bölgede kazı işlemleri yapılmış; atık su hatları, içme suyu hatları ve eskiyen abone bağlantıları yenilenmeye başlanmıştır. Altyapının sağlam bir şekilde tamamlanmasının ardından, mekanik dolgu serimi ve asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır.

Bu süreç, kısa vadeli değil uzun vadeli çözümler üretmek amacıyla planlanmıştır. Kolay olanı seçip mevcut asfaltın üzerine sadece yeni bir tabaka sermek yerine; bizler zoru seçiyor, uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir altyapı ve üstyapı için çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın bu süreçte yaşadığı geçici sıkıntıların farkındayız. Ancak sağlıklı bir kentleşmenin temelinin sağlam altyapıdan geçtiğini hatırlatarak, bu sürece gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Mahmutevler 6. Sokak’taki altyapı çalışmalarının bu hafta içerisinde tamamlanması, ardından da asfaltlama işleminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”